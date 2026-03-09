Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:33
24.636 -0,03%
Dow Jones 19:33
47.144 -0,75%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo

Indice spagnolo ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 17.074,4.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per IBEX 35, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16.799,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17.612,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16.524,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```