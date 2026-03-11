Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Punta con decisione al rialzo la performance di indice spagnolo, con una variazione percentuale del 3,05%.
La situazione di medio periodo di IBEX 35 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 17.645,3. Supporto visto a quota 17.086,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 18.204,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)