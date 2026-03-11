Milano 11:13
44.817 -0,85%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:13
10.320 -0,89%
Francoforte 11:13
23.609 -1,50%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Punta con decisione al rialzo la performance di indice spagnolo, con una variazione percentuale del 3,05%.

La situazione di medio periodo di IBEX 35 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 17.645,3. Supporto visto a quota 17.086,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 18.204,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```