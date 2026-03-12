Milano 9:54
44.724 -0,11%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:54
10.314 -0,38%
23.599 -0,17%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Sostanziale invarianza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un -0,19%.

La situazione di medio periodo del CAC 40 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8.094,3. Supporto visto a quota 7.952,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8.236,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
