Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Composto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,95% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 45.308. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 46.485, mentre il primo supporto è stimato a 44.131.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
