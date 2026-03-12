Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Risultato negativo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una flessione dell'1,04%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 28.952,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 29.800,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 28.489,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)