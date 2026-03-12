Milano 9:56
44.702 -0,16%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:56
10.314 -0,38%
23.587 -0,22%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Ribasso per l'indice svizzero, che chiude la seduta con una flessione dello 0,82%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12.845,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13.185,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12.732,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
