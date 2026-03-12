Petrolio: produzione giù di 10 mb/g. L’IEA: "Shock mai visto nella storia"

(Teleborsa) - Lainsta provocando "la più grande interruzione delle forniture nella storia del mercato petrolifero mondiale", con conseguenze che stanno spingendo il sistema verso un territorio inesplorato. È l'allarme lanciato nell’ultimo Oil Market Report dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) che dipinge un quadro drammatico per il settore energetico globale.Il cuore della crisi risiede nella paralisi deiattraverso lo, passati da circa(mb/d) a "un rigagnolo attuale". Questa situazione ha costretto i paesi del Golfo a tagliare ladi almeno 10 mb/d, poiché con i serbatoi di stoccaggio ormai pieni e poche opzioni per aggirare lo stretto, "i produttori della regione stanno riducendo o chiudendo la produzione". L'impatto si estende oltre il greggio: l'IEA segnala che oltre 3 mb/d disono già stati fermati a causa di attacchi e della mancanza di sbocchi all'esportazione. Il rapporto avverte che, "in assenza di una rapida ripresa dei flussi di navigazione, le perdite di offerta sono destinate ad aumentare".L'IEA prevede che l'crollerà di, con le riduzioni in Medio Oriente parzialmente compensate dalla maggiore produzione dei paesi non-OPEC+, Kazakistan e Russia, a seguito delle interruzioni di inizio anno. "Sebbene l'entità delle perdite dipenderà dalla durata del conflitto e dalle interruzioni dei flussi, stimiamo che l'aumenterà in media di, con i paesi non-OPEC+ che rappresentano l'intero aumento", sottolinea.Le turbolenze hanno colpito anche la. Tra cancellazioni di voli su vasta scala e interruzioni nelle forniture di GPL, l'IEA prevede che ilsarà frenato di circa 1 mb/d tra marzo e aprile. La previsione di crescita per l'intero 2026 è stata rivista al ribasso a 640 kb/d, poiché "prezzi del petrolio più elevati e prospettive più precarie per l'economia globale pongono ulteriori rischi alle previsioni".Sui, ihanno mostrato enormi oscillazioni. Dopo il lancio di attacchi aerei congiunti da parte di Stati Uniti e Israele sull'Iran il 28 febbraio, il Brent è volato "a un soffio dai 120 dollari/bbl", per poi stabilizzarsi intorno ai 92 $/bbl al momento della redazione del report.Per contrastare lo shock, i paesi membri dell’IEA hanno concordato ieri di rendere disponibili sul mercatodalle loro riserve di emergenza. Si tratta di una mossa senza precedenti che sfrutta scorte globali osservate pari a 8.210 mb, il livello più alto dal 2021. Tuttavia, l'Agenzia chiarisce che questo rilascio coordinato, pur essendo un "cuscinetto significativo e benvenuto", rimane una "" in assenza di una risoluzione del conflitto.L'IEA conclude sottolineando che il ritorno alladipenderà infatti dalla protezione fisica della navigazione nello stretto: "La ripresa dei flussi è di fondamentale importanza per il mercato petrolifero".