Analisi Tecnica: indice DAX del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Performance infelice per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 12 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23.343,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.902,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23.096,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)