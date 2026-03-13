Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Ribasso per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,78% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22.177,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22.581,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22.042,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)