Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che conclude in progresso dello 0,46%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28.606,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29.510. Il peggioramento dell'indice MDAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28.261,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)