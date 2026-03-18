Milano 12:17
45.383 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:17
10.444 +0,39%
Francoforte 12:17
23.950 +0,92%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Discreta performance per l'indice principale della Borsa di Parigi, che si è attestato a 7.974,5.

Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8.040,4, mentre i supporti sono stimati a 7.910,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.170,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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