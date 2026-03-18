Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Discreta performance per l'indice principale della Borsa di Parigi, che si è attestato a 7.974,5.
Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8.040,4, mentre i supporti sono stimati a 7.910,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.170,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)