Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,47%.
La situazione di medio periodo del Nasdaq Composite resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 22.762. Supporto visto a quota 22.151,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 23.372,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)