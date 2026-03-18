Milano 12:18
45.380 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:18
10.445 +0,40%
Francoforte 12:18
23.952 +0,93%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,47%.

La situazione di medio periodo del Nasdaq Composite resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 22.762. Supporto visto a quota 22.151,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 23.372,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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