Analisi Tecnica: indice DAX del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
In ribasso il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,82% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.542,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.433,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.245,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)