Milano 10:22
43.917 +0,49%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:22
10.084 +0,20%
Francoforte 10:22
22.954 +0,50%

Analisi Tecnica: indice DAX del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

In ribasso il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,82% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.542,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.433,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.245,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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