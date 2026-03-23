Analisi Tecnica: indice DAX del 20/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo
Chiusura in profondo rosso per il principale indice di Francoforte, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,01%.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21.929,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.280,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.479,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)