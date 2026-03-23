Milano 14:23
43.393 +1,29%
Nasdaq 20-mar
23.898 0,00%
Dow Jones 20-mar
45.577 -0,96%
Londra 14:24
9.938 +0,19%
Francoforte 14:23
22.757 +1,68%

Analisi Tecnica: indice DAX del 20/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 20/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo

Chiusura in profondo rosso per il principale indice di Francoforte, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,01%.

Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21.929,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.280,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.479,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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