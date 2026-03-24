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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Punta con decisione al rialzo la performance dell'Eurostoxx 50, con una variazione percentuale dell'1,33%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5.461. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5.729 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5.347.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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