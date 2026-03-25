Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Andamento annoiato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la sessione in ribasso dello 0,37%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 27.441,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 29.164,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 26.757,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)