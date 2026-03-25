Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
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Dow Jones 24-mar
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Londra 24-mar
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Francoforte 24-mar
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Prepotente rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,35% sui valori precedenti.

La situazione di medio periodo del Nikkei 225 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 55.220,8. Supporto visto a quota 51.870,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 58.571,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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