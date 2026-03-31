Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Bene l'indice principale della Borsa di Parigi, con un rialzo dello 0,92%.
La situazione di medio periodo del CAC 40 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7.845,3. Supporto visto a quota 7.700,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7.989,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)