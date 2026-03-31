Milano 9:35
43.893 +0,16%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:35
10.176 +0,47%
22.605 +0,19%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Ribasso per l'indice nipponico, che chiude la seduta con una flessione dell'1,34%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 50.836,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.786,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 50.418,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```