Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Composto rialzo per il Dow Jones 30, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,48%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 45.633. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 47.032,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 48.431,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)