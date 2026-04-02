Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,72%.

La situazione di medio periodo dell'S&P 500 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6.652,5. Supporto visto a quota 6.420,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6.884,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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