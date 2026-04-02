Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,72%.
La situazione di medio periodo dell'S&P 500 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6.652,5. Supporto visto a quota 6.420,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6.884,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)