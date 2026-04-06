Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 3/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 aprile

Rialzo marcato per l'indice nipponico, che archivia la sessione in utile dell'1,03% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 52.206,7. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 54.399,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 56.592,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)