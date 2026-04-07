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Pharmanutra, depositate liste per rinnovo CdA: Andrea Lacorte candidato alla presidenza

Finanza
Pharmanutra, depositate liste per rinnovo CdA: Andrea Lacorte candidato alla presidenza
(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2026, Pharmanutra, holding quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella ricerca e commercializzazione di complementi nutrizionali e dispositivi medici, ha reso note le due liste presentate per la nomina del consiglio di amministrazione.

La lista di maggioranza è stata presentata da ALH, azionista con il 31,384% del capitale, e candida Andrea Lacorte alla presidenza, insieme a Roberto Lacorte, Carlo Volpi, Germano Tarantino, Simona Del Re e quattro consiglieri indipendenti: Alessandro Calzolari, Elena Pro, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti.

La lista di minoranza, presentata da un gruppo di investitori istituzionali rappresentanti il 3,29% del capitale, candida due consiglieri indipendenti: Simonetta Iarlori e Pietro Durante.
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