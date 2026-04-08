Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Discesa moderata per indice spagnolo, che chiude la giornata del 7 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo di IBEX 35 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17.693,4. Supporto a 17.082,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18.304,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)