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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Discesa moderata per indice spagnolo, che chiude la giornata del 7 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo di IBEX 35 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17.693,4. Supporto a 17.082,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18.304,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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