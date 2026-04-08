In evidenza Tag Immobilien sul listino di Francoforte

(Teleborsa) - Effervescente Tag Immobilien , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,44%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tag Immobilien più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo studio di Tag Immobilien presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 14,56 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 15,02. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 14,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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