GOLD del 12/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Seduta trascurata per il metallo giallo, che archivia la giornata con un timido -0,05%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4.714,1. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4.774,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 4.834,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)