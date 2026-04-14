Milano 12:48
47.790 +0,55%
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Dow Jones 13-apr
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Londra 12:48
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Discesa moderata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 13 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.363,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.008,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.718,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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