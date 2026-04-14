Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile
Discesa moderata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 13 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.363,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.008,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.718,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)