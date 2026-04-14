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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Performance infelice per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 13 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13.289,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.896,4. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13.682,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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