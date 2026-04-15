Milano 10:53
48.167 -0,02%
Nasdaq 14-apr
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Dow Jones 14-apr
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Londra 10:53
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Francoforte 10:53
24.091 +0,20%

Analisi Tecnica: indice DAX del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,27%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.169,1, mentre il primo supporto è stimato a 23.830,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.507,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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