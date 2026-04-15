Analisi Tecnica: indice DAX del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,27%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.169,1, mentre il primo supporto è stimato a 23.830,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.507,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)