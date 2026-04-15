Milano 10:53
48.167 -0,02%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 10:53
10.611 +0,02%
Francoforte 10:53
24.091 +0,20%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Rialzo marcato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in utile dell'1,35% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6.014. Rischio di eventuale correzione fino al target 5.926. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6.102.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```