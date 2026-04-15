Milano 10:54
48.165 -0,02%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 10:54
10.612 +0,02%
Francoforte 10:54
24.097 +0,22%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Seduta trascurata per l'indice nipponico, che archivia la giornata con un timido +0,16%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58.916,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56.671,7. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 61.161,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```