Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile
Brillante rialzo per il Nasdaq Composite, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,59%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.413,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.220,3. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.607,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)