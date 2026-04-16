Milano 9:31
48.414 +0,54%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
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Londra 9:31
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Brillante rialzo per il Nasdaq Composite, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,59%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.413,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.220,3. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.607,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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