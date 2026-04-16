Banco BPM, vince la lista del CdA che ottiene 10 consiglieri. Castagna confermato AD

L'assemblea

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Banco BPM ha approvato con oltre il 99,86% dei voti favorevoli il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 2.082 milioni di euro, in crescita dell'8,4% rispetto al 2024, e approvato quasi all'unanimità (99,94%) la distribuzione di un dividendo di 0,54 euro per azione che, unitamente all'acconto di 0,46 euro per azione già distribuito a novembre 2025, porta il dividendo complessivo a 1,00 euro. Approvati con percentuali vicine all'unanimità gli altri punti all'ordine del giorno sottoposti all'assemblea.



Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione: Massimo Tononi presidente; Giuseppe Castagna proposto per la carica di amministratore delegato; Frédéric Marie de Courtois d'Arcollières, Alessio Foletti, Rossella Leidi, Marina Mantelli, Giampiero Massolo, Francesco Mele, Alberto Oliveti, Eugenio Rossetti, Domenico Giovanni Siniscalco, Silvia Stefini, Luigia Tauro, Costanza Torricelli, Giovanna Zanotti come consiglieri di amministrazione.



La Lista 1, quella del CdA uscente, ha espresso 10 nuovi consiglieri, la Lista 2 di Credit Agricole 4 consiglieri, la Lista 3 di Assogestioni 1 consigliere.



Maurizio Comoli, indicato al terzo posto nella lista presentata dal CdA uscente quale candidato alla carica di Vice-Presidente, non è risultato eletto a seguito della seconda votazione individuale sui singoli candidati prevista dalla Legge Capitali. Pertanto, il Vice-Presidente sarà nominato dal CdA con i quorum ordinari previsti dallo Statuto.



Nominati i componenti del Collegio Sindacale: Alfonso Sonato presidente; Maurizio Lauri, Paola Maiorana, Nadia Valenti, Ambrogio Virgilio sindaci effettivi; Donata Paola Patrini, Silvia Rachela, Mario Tagliaferri sindaci supplenti



Il CdA si è riunito e, all'unanimità, ha provveduto a nominare Giuseppe Castagna amministratore delegato del Banco BPM, conferendo le relative deleghe di poteri in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale.

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