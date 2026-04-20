Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
Seduta decisamente positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in rialzo a 31.952,1.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 32.518,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30.818,6. L'equilibrata forza rialzista dell'indice MDAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 34.219.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)