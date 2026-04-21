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Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Giornata pressoché debole per il cross USD contro "Loonie", che ha terminato in calo a 1,3649.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3605. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3736. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3562.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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