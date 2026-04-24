Ferretti, KKCG Maritime e Al-Kharafi formalizzano accordo per votare insieme la lista KKCG

(Teleborsa) - Ferretti ha fatto sapere che è stato depositato l'estratto dell'accordo ricognitivo sottoscritto tra Azùr (KKCG Maritime) e Bader Nasser Al-Kharafi.



L'accordo, raggiunto il 19 aprile 2026, formalizza due intese: l'inclusione di Al-Kharafi nella lista presentata da KKCG Maritime per il rinnovo del consiglio di amministrazione, e l'impegno reciproco di entrambe le parti a votare a favore della lista KKCG in sede di assemblea convocata per il 14 maggio 2026.

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