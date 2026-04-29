Milano 11:07
47.818 -0,46%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:07
10.269 -0,62%
Francoforte 11:07
23.968 -0,21%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dello 0,77%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48.168, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47.784. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48.552.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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