Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dello 0,77%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48.168, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47.784. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48.552.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)