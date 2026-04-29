Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Effervescente il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,01%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 103,55. Rischio di eventuale correzione fino al target 91,49. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 115,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)