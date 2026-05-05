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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Seduta in ribasso per il Dow Jones 30, che porta a casa un decremento dell'1,13%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Dow Jones 30 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 49.442,1. Il supporto più immediato è stimato a 48.651,8. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 48.361,6, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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