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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,66%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 57.820, con il supporto più immediato individuato in area 57.397. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57.256.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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