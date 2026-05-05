Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio
Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,66%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 57.820, con il supporto più immediato individuato in area 57.397. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57.256.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)