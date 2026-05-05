Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Chiusura in rosso per indice spagnolo, che termina la seduta segnando un calo del 2,39%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17.214,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17.639,4. Il peggioramento di IBEX 35 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17.072,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)