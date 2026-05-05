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PALLADIUM del 4/05/2026

Finanza
PALLADIUM del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,34% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del palladio suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1.442,3 con tetto rappresentato dall'area 1.511,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.418,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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