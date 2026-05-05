SSAC verso la privatizzazione con la vendita di almeno il 51% del capitale

(Teleborsa) - SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Aeroporto di Catania-Fontanarossa e Aeroporto di Comiso, ha avviato ufficialmente il percorso di privatizzazione pubblicando il bando per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla cessione di una quota di maggioranza.



L’operazione prevede la vendita di almeno il 51% del capitale sociale a un operatore economico qualificato, italiano o estero, con comprovata esperienza nel settore della gestione aeroportuale e adeguata solidità economico-finanziaria.



La procedura è aperta sia a soggetti singoli sia a raggruppamenti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 3 giugno 2026.

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