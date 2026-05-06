Analisi Tecnica: indice DAX del 5/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio
Effervescente il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,71%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.550,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.103,6. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.997,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)