Londra: pioggia di acquisti su Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo per il leader mondiale dell'argento , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,65%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di breve periodo di Fresnillo evidenzia un declino dei corsi verso area 32,1 sterline con prima area di resistenza vista a 32,85. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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