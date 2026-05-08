Milano 9:35
49.046 -0,50%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
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Londra 9:35
10.194 -0,80%
24.442 -0,90%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Sottotono il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la seduta con un calo dello 0,71%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE 100, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10.135,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10.355,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10.067,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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