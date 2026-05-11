Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio
Sottotono il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con un calo dell'1,32%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24.841,1. Primo supporto visto a 23.913,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.488,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)