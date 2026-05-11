Milano 16:16
49.504 +0,44%
Nasdaq 16:16
29.297 +0,21%
Dow Jones 16:16
49.598 -0,02%
Londra 16:16
10.266 +0,32%
Francoforte 16:16
24.303 -0,15%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio

Sottotono il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con un calo dell'1,32%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24.841,1. Primo supporto visto a 23.913,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.488,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```