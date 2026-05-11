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Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio

Rialzo marcato per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in utile dello 0,84% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7.465. Rischio di discesa fino a 7.266,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7.663,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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