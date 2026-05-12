Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un modesto +0,11%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,181, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1742. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1878.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)