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Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un modesto +0,11%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,181, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1742. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1878.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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