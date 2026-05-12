Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Contenuto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in flessione dello 0,69%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.975,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.218,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.894,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)