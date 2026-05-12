Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:01
28.811 -1,74%
Dow Jones 20:01
49.718 +0,03%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Contenuto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in flessione dello 0,69%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.975,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.218,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.894,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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